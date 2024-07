Siccità, dalla Protezione civile siciliana contributi ai Comuni per le autobotti

Oltre un milione e mezzo di euro è stato destinato ai Comuni e ad altri enti territoriali per la manutenzione e l’acquisto di autobotti destinate al rifornimento idrico, secondo quanto autorizzato dalla Protezione civile siciliana. Questa iniziativa fa parte del piano per contrastare la siccità che sta colpendo la Sicilia, con il presidente della Regione, Renato Schifani, nominato commissario delegato per l’emergenza idrica. Per Ragusa è stato erogato un contributo da 25 mila euro. Attualmente, la città ha due autobotti.

I fondi

Fino ad oggi, il dipartimento regionale ha ricevuto oltre 200 richieste, con 109 interventi già autorizzati dal mese di maggio. I fondi sono così distribuiti: 977 mila euro per la riparazione di 98 autobotti. 389 mila euro per l’acquisto di 10 autobotti usate. 167 mila euro per l’acquisto di una nuova autobotte.

La maggior parte dei fondi è destinata alla manutenzione di mezzi già in possesso degli enti. L’Unione dei Comuni paesi dei Nebrodi (Caprileone, San Marco d’Alunzio e San Salvatore di Fitalia) ha ricevuto il contributo per l’acquisto di un’autobotte nuova. Inoltre, i Comuni di Agrigento, San Giovanni Gemini (Ag), San Cataldo (Cl), Aidone (En), Castronovo di Sicilia e Caccamo (Pa), Patti, Caronia e Gioiosa Marea (Me) hanno ottenuto autorizzazioni per acquistare autobotti usate in pronta consegna.

Una volta esaurite tutte le richieste per mezzi in pronta consegna, il finanziamento di contributi per autobotti nuove sarà considerato, a condizione che i Comuni richiedenti e i fornitori assicurino tempi di consegna e messa in esercizio compatibili con quelli dell’emergenza in corso, idealmente entro agosto/settembre.

