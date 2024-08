Siccità, 20 autobotti del Corpo forestale a disposizione per distribuire acqua. Una dislocata a Chiaramonte

Il Corpo forestale della Regione Siciliana ha messo a disposizione venti autobotti del servizio antincendio per la distribuzione di acqua non potabile, destinata a famiglie, aziende agricole e zootecniche. Questi mezzi, solitamente utilizzati per lo spegnimento degli incendi, saranno impiegati in questa nuova funzione compatibilmente con le esigenze legate ai roghi. Le autobotti sono state distribuite in tutte le province della Sicilia e rimarranno nei loro territori di destinazione per garantire un supporto locale.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza del massimo coordinamento tra le strutture regionali per garantire una fornitura di acqua tempestiva e adeguata. Anche l’assessore al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, ha ribadito l’impegno di tutti nel fare la propria parte per affrontare le difficoltà, ringraziando il Corpo forestale per la loro disponibilità, anche in un periodo in cui sono impegnati nella lotta contro gli incendi.

Dove saranno disloclate le autobotti

Castelvetrano (TP) : una da 8000 litri

: una da 8000 litri Enna Bassa (EN) : una da 8000 litri

: una da 8000 litri Buccheri (SR) : un mezzo da 7500 litri

: un mezzo da 7500 litri Noto (SR) : una da 8000 litri

: una da 8000 litri Barcellona Pozzo di Gotto (ME) : una da 8000 litri

: una da 8000 litri Caltanissetta (CL) : una da 8000 litri e una da 10000 litri

: una da 8000 litri e una da 10000 litri Mazzarino (CL) : una da 8000 litri

: una da 8000 litri Niscemi (CL) : una da 8000 litri

: una da 8000 litri Chiaramonte Gulfi : una da 8000 litri

: una da 8000 litri Randazzo, Maniace e Castiglione di Sicilia (CT) : tre autobotti da 8000 litri e una da 10000 litri

: tre autobotti da 8000 litri e una da 10000 litri Carini, Giuliana, Cefalù e Ficuzza/Godrano (PA) : quattro autobotti da 8000 litri

: quattro autobotti da 8000 litri Cammarata (AG): due autobotti da 8000 litri.

Questa iniziativa rappresenta una misura concreta per supportare le comunità locali, ottimizzando l’uso delle risorse disponibili e rispondendo in maniera efficace alle necessità del territorio.

