Si ribalta con l’auto: incidente a Modica, ferita una donna

Incidente stradale stamani a Modica. Per cause ancora in fase di accertamento, una donna ha avuto un incidente autonomo in via Pietro Nenni. L’auto si è ribaltata.

La donna è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Modica per le necessarie cure mediche. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari e le forze dell’ordine, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Modica per mettere in sicurezza l’area e garantire la sicurezza stradale.

