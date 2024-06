Si rafforza il sistema idrico di Scicli grazie all’anello di collegamento del pozzo a monte di Sampieri

Sono in corso a Sampieri i lavori di costruzione dell’anello collegamento del tubo che dal pozzo Esa di contrada Trippatore Raspullo porterà al serbatoio comunale di contrada Bruffalori a Sampieri potenziando l’erogazione del pozzo Petraro.

Dopo la crisi idrica del giugno 2022 la giunta Marino, appena insediata, si mise al lavoro per reperire nuove fonti di approvvigionamento idrico.

Nella fascia costiera una risorsa fu individuata nel pozzo di proprietà dell’Esa, l’Ente Sviluppo Agricolo, sito a monte di Sampieri. Ora sono in corso i lavori di collegamento definitivo fra i pozzi Raspullo e Petraro per potenziare definitivamente l’erogazione di acqua potabile dal serbatoio Bruffalori a Sampieri.

L’importo dei lavori, come annunciato dal sindaco Mario Marino e dall’assessore Enzo Giannone, è di 114 mila euro; saranno eseguiti dalla ditta Floridia di Modica.

Grazie a tale intervento si potenzia l’erogazione idrica lungo tutta la fascia costiera di Scicli fino alle porte di Donnalucata e, attraverso i pozzi Cannata e Manenti lungo il prolungamento di via Ponchielli, anche del quartiere Jungi.

