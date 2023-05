Si potenzia il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica: nuovi posti letto

La delibera del Commissario straordinario Fabrizio Russo è chiara ed è stata pubblicata all’albo pretorio dell’ente con la postilla della immediata esecutività “stante la necessità di intervenire con celerità per la soluzione delle problematiche del servizio”. E’ l’atto che si attendeva nel tentativo di dare respiro al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. In via sperimentale viene autorizzata l’attivazione otto posti letto per acuti non ancora attivati presso il DEA di I livello dell’ospedale modicano e di quattro posti tecnici di osservazione breve intensiva (OBI).

Si completano così le previsioni della rete regionale, approvata con decreto dell’Assessorato regionale alla sanità nel 2019, che assegna all DEA I livello “Ospedali riuniti di Modica-Scicli” 171 posti letto per acuti di cui otto non ancora attivati.

La direzione strategica è partita proprio da questo assunto, dal piano regionale della Sicilia che assegna un preciso numero di posti letto all’ospedale modicano, complessivamente 171, di cui alcuni non ancora attivati e dalla necessità di dotare il servizio di pronto soccorso di posti di astanteria al fine di garantire l’attività sanitaria nella maniera più adeguata per il ricco bacino di utenza afferente alla struttura sanitaria anche da fuori provincia. Fra l’altro la Giunta regionale nel 2018 aveva statuito che “per esigenze organizzative ed assistenziali le strutture semplici o semplici dipartimentali previste dall’atto aziendale possono essere riorganizzate dalla direzione strategia aziendale nel rispetto del parametro fra le strutture complesse e semplici”. Da qui la decisione, improcastinabile, di riorganizzare il pronto soccorso di Modica dotandolo di posti letto.