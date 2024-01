Si interviene per mettere in sicurezza l’ex deposito locomotive di Modica. E cosa sta facendo Rfi

Nelle ultime settimane, è stata affrontata con tempestività la situazione critica dell’ex Deposito Locomotive presso la Stazione Ferroviaria di Modica, grazie all’intervento celere della Rete Ferrovie Italiane (RFI). Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha dichiarato: “Il personale specializzato di RFI ha effettuato un sopralluogo all’ex Deposito Locomotive, che versava in condizioni di stabilità fortemente a rischio.”

Il comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, ha sottolineato il ruolo proattivo delle autorità locali: “Già a novembre del 2022, diffidai RFI ad effettuare immediati interventi di messa in sicurezza, visto che alcune tegole si erano staccate dalla copertura dell’edificio, rappresentando un rischio per la pubblica incolumità.”

La richiesta congiunta di intervento è stata formulata dal comandante Cannizzaro in collaborazione con il comandante della stazione dei Carabinieri di Modica, Gianni Grillone. Il sopralluogo è stato effettuato il 2 gennaio, e il sindaco Monisteri ha aggiunto: “Nei prossimi giorni sarà dato formale incarico da parte di RFI, alla ditta che eseguirà i lavori necessari per garantire la conservazione e la messa in sicurezza del bene strutturale.”

È importante sottolineare che, nonostante un precedente intervento, la situazione si è ulteriormente complicata nel corso dei mesi, motivando l’azione congiunta delle autorità locali per sollecitare RFI. Il comandante Cannizzaro ha sottolineato che RFI ha fornito rassicurazioni di intervento immediato, considerando la necessità di agire rapidamente su questo edificio di interesse culturale. foto tratta da https://www.flickr.com