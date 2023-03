Si festeggia San Giuseppe a Ragusa nel segno della carità: si raccolgono generi alimentari da donare

Iniziano oggi i festeggiamenti in onore di San Giuseppe a Ragusa nella parrocchia del Santissimo Salvatore. Ogni giorno, alle 18,30, ci sarà la santa messa, con omelia e canti, in occasione della Novena che proseguirà sino a sabato 18 marzo. La funzione religiosa sarà preceduta dalla recita del Rosario e della coroncina.

FESTA DI SAN GIUSEPPE, COME DONARE I GENERI DI PRIMA NECESSITA’

Ogni giorno si alterneranno varie comunità parrocchiali e si raccoglieranno generi alimentari che poi saranno consegnati alla Caritas parrocchiale per la beneficenza. Oggi, intanto, dalle 10 alle 12, l’adorazione eucaristica. Alle 18,30, la santa messa sarà celebrata dal sacerdote Giuseppe Raimondi e animata dalla parrocchia San Pietro apostolo di Ragusa. Alle 20 ci sarà la via Crucis con le comunità parrocchiali del centro storico. Infatti, sono stati invitati a partecipare i fedeli delle parrocchie: Santissimo Salvatore, Angelo Custode, San Francesco di Paola, Ecce Homo, Santa Maria ausiliatrice, Santa Maria delle Scale e cattedrale San Giovanni Battista. Domani, invece, la messa delle 18,30 sarà celebrata dai padri carmelitani e animata dalla comunità del santuario Madonna del Carmine di Ragusa.

FESTA DI SAN GIUSEPPE, IL PROGRAMMA

Domenica 12 marzo, le sante messe si terranno alle 11 e alle 18,30. Alle 10,30, sul sagrato del Santissimo Salvatore, ci sarà la benedizione degli animali domestici (in caso di pioggia, l’appuntamento si terrà nel salone di via Garibaldi 134). La messa delle 11 sarà celebrata dal canonico Paolo La Terra, cancelliere della Curia diocesana di Ragusa. La messa delle 18,30, invece, sarà celebrata dal canonico Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, e animata dalla parrocchia Sant’Isidoro agricola di Ragusa. I parroci, i sacerdoti Luigi Diquattro e Corrado Garozzo, invitano i fedeli a partecipare alle funzioni.