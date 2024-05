Si disputerà domenica la finale tra Virtus Ragusa e Infodrive Capo D’Orlando

La Virtus Ragusa affronterà l’Infodrive Capo d’Orlando in una serie al meglio delle tre partite per l’accesso alla Serie B Nazionale. La formazione di coach Bolignano ha superato Molfetta con una vittoria per 69-61 nella decisiva gara-3, mentre la Virtus Ragusa ha eliminato la Power Salerno in due partite, vincendo l’ultima in trasferta lo scorso mercoledì.

Il derby di Sicilia inizierà domenica prossima al PalaInfoDrive con gara-1. Capo d’Orlando avrà il vantaggio del fattore campo grazie alla classifica dei Play-In, dove ha prevalso sulla Virtus Ragusa, pur avendo ottenuto gli stessi punti, in virtù degli scontri diretti stagionali. Infatti, Capo d’Orlando ha vinto entrambi gli incontri di campionato: all’andata al PalaPadua con un punteggio di 68-65 e al ritorno per 74-66. Tuttavia, Ragusa ha avuto la meglio nell’incontro della semifinale di Coppa Sicilia, vincendo per 69-62.

La serie promette di essere molto combattuta. Capo d’Orlando arriva alla finale con due partite in più nelle gambe, avendo dovuto vincere gara-3 sia contro Molfetta che contro Messina nei quarti di finale. La Virtus Ragusa, invece, ha avuto un percorso più agevole, eliminando Milazzo e Salerno senza dover ricorrere alla terza partita.

Il calendario della serie prevede gara-2 al PalaPadua mercoledì 5 giugno alle 20:30. L’eventuale gara-3 si disputerà a Capo d’Orlando domenica 9 giugno. La squadra vincente della serie accederà direttamente alla Serie B Nazionale, mentre la perdente avrà ancora un’opportunità attraverso lo spareggio contro la finalista perdente della Conference Italia Centro, sempre al meglio delle tre partite e con il vantaggio del fattore campo. Tuttavia, entrambe le squadre sono concentrate sul presente e pronte a dare il massimo per assicurarsi la promozione già in questa serie.

