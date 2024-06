Si chiude con successo Schiuma, ecco come è andata

Il mare cristallino e la sabbia dorata di Marina di Modica hanno firmato la terza edizione di *Schiuma*, il primo festival dedicato alla birra artigianale fronte mare e piedi sulla sabbia che ha animato questo primo weekend di giugno. Ben 11 birrifici selezionati, provenienti da sette regioni italiane, si sono ritrovati insieme per promuovere la cultura della birra artigianale, del buon bere e del buon mangiare. Più di 2mila litri di birra spillata di varie tipologie, oltre 100 persone partecipanti alle degustazioni e ai cooking show e quasi 4mila persone partecipanti attratti non solo dalla birra ma anche da quanto proposto nelle varie casette allestite nello Schiuma Village. Questi sono solo alcuni numeri del successo della tre giorni in cui si sono susseguiti diversi momenti di spettacolo e assaggi golosi. Presenti in questa edizione lo *chef **Carmelo Ferreri*, Executive Chef del Ristorante *Corallo* a Marina di Modica, *Peppe Cannistrà*, Executive Chef e Patron del Ristorante *Rude* a Ragusa, e *Francesco Mineo*, Executive Chef della *Locanda del Colonnello* a Modica, i quali hanno intrattenuto i partecipanti con le loro preparazioni dal vivo ed i giusti consigli sugli abbinamenti. Tanti momenti dedicati allo street food e alle degustazioni interattive e sensoriali condotte da *Matteo Selvi e Stefano Moraschini (Unionbirrai Beer Tasters)*, giudici internazionali di vari concorsi brassicoli. Ad animare, poi, lo *Schiuma Village* è stata la musica con DJ Set e Live Concerts.

Schiuma non è solo birra, ma un contenitore di esperienze uniche che promuove la cultura della birra ed i sani valori. La tre giorni, infatti, ha voluto accendere i riflettori sia sulla birra sia sul valore della convivialità e della libertà di idee. Un evento unico per questa identità che lo caratterizza e che ha saputo prendere forma piano piano negli anni grazie all’impegno e alle idee della beerchef e beerspecialist *Eleni Pisano*, impegnata da tanto tempo nel settore brassicolo, e di *Zero comunicazione integrata*, agenzia con ampia esperienza nell’organizzazione e nella promozione di eventi. Anima di Schiuma sono state le relazioni ed è per questo che si è puntato alle sinergie tra imprenditori e all’inclusione con il coinvolgimento di associazioni e scuole, come la *Confcommercio di Modica *i cui esercenti hanno contribuito a veicolare il progetto Schiuma attraverso le proprie attività, *l**’Istituto Comprensivo Statale “Ciaceri”* che per l’occasione ha portato delle tabelle realizzate dalla scuola per coloro i quali hanno bisogni comunicativi complessi (BCC) per consentire loro di leggere con facilità i menu proposti, e *l’Associazione provinciale Vittime della Strada* che ha promosso una campagna di sensibilizzazione volta al contrasto della guida in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool e droghe. Infine, domenica scorsa, per l’ultima giornata di Schiuma, si è svolta la competizione sportiva di nuoto da fondo di alto livello grazie alla collaborazione con la società sportiva *Gran Prix Sicilia Openwater* ed il *Premio Schiuma 2024* per la miglior Schiuma e spillatura che è stato assegnato al *Birrificio Bajon* con la birra Nitro Stout.

«Crediamo nella forza del far rete e nelle diversità ed è per questo che abbiamo coinvolto persone che hanno professionalità e maestranze diverse – ha affermato *Eleni Pisano* -. Abbiamo creato una vera Schiuma Community dove tutti i partecipanti si sono ritrovati insieme a collaborare. La presenza di un social table e la creazione di isole verdi come giardini attorno hanno reso piacevole vivere l’evento. In questa edizione, Schiuma, che è diventato marchio registrato, ha presentato i nuovi format di eventi creati dall’associazione brassicoltori italiani, la quale si pone tra gli scopi principali quello di parlare di sviluppo, territorio, sostenibilità, turismo ed inclusione ad iniziare dalla filiera brassogastronomica. Un grazie sincero a tutti coloro i quali ci hanno supportato per la buona riuscita di Schiuma come il main sponsor Comer Sud Cupra Ragusa, gli sponsor Moncada, Paniere Ibleo, Spot e Prima Classe ed i tanti partner della manifestazione che hanno creduto in questo progetto».

Quest’anno *Schiuma* ha goduto del patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica, nonché del prezioso supporto dell’Assessorato comunale all’ecologia e dell’Assessorato comunale alle manutenzioni. « Schiuma è stato un eccellente prologo a quella che sarà l’Estate a Modica e nella nostra località balneare – ha dichiarato il sindaco di Modica, *Maria Monisteri* –. Marina ha risposto presente e sarà una risposta ancora più marcata nelle prossime settimane. Schiuma ha centrato gli obiettivi che abbiamo condiviso con gli organizzatori e di questo evento e come sindaco e come amministratori della Città non possiamo che esserne felici. Un test ‘pre-estivo’ che ha assolutamente funzionato e che schiude le porte all’estate modicana come meglio non si potevo. Infine, sottolineo con piacere il valore anche educativo attorno a questo evento, con le iniziative di efficace sensibilizzazione a bere consapevolmente, con criterio e nel rispetto di se stessi e degli altri».

«Siamo contenti come Regione di aver supportato un evento quale Schiuma – ha affermato l’on. *Ignazio Abbate*, deputato all’ARS e Presidente I commissione Affari Istituzionali-. Puntiamo su iniziative come queste capaci di coinvolgere le aziende agroalimentari operanti nel territorio, di richiamare tanti giovani e soprattutto i turisti in un periodo di bassa stagione. Un evento da ripetere anche nei prossimi anni, segnando l’inizio della stagione estiva in Sicilia».

[image: image.png]



© Riproduzione riservata