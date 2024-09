Settimana europea della mobilità. Da lunedì 16 e sino a domenica 22 settembre a Modica arriva la mobilità green. Lo stesso vale per Scicli

Modica, uno dei sei comuni in Sicilia che partecipa all’iniziativa di SAIS Autolinee con l’Eco Move Pass. Per dire e fare cosa? L’iniziativa prevede un biglietto unico per viaggiare senza limiti sulle linee urbane della città. Viaggi illimitati per tutta la settimana spendendo solo 5 euro attraverso l’Eco Move Pass acquistabile solo online. “Una scelta eco-friendly per cancellare il consumo di carta, con il ticket a portata di smartphone – spiega il sindaco Maria Monisteri – un altro passo verso una mobilità più verde e conveniente nella nostra città dove il servizio di trasporto pubblico affidato a SAIS, si sta dimostrando utilissimo, ben organizzato e molto utilizzato. La dimostrazione che i modicani usano il trasporto pubblico se fatto bene, puntuale, diffuso ad ampio raggio e che permette spostamenti lungo tutto l’asse cittadino”.

Ad un anno dall’avvio del programma di una mobilità diversa in città e nel territorio.

“Quando un anno fa parlavamo di una mobilità diversa a Modica, qualcuno storceva il naso. ‘È impossibile’, ci dicevano – afferma l’assessore alla mobilità, Antonio Drago – oggi, a distanza di un anno, stiamo parlando della settimana della mobilità. Sì, perché in Europa viene dedicata una settimana alla mobilità sostenibile, efficace e alternativa. E anche Modica ha deciso di partecipare, dimostrando di fatto un segno tangibile del passo in avanti fatto. Per tutta la settimana sarà possibile viaggiare con un unico biglietto, elettronico, con soli 5 euro. Per molti questi continuerà a non avere significato, ma per chi come noi, che non ha mai smesso di credere che una mobilità diversa sia possibile, significa tanto. Tantissimo. Serviva cambiare mentalità, punto di vista. C’è ancora tanto da fare lo sappiamo, ma il viaggio è lungo e noi siamo nella strada giusta!”. Le altre città in Sicilia dove con Sais sarà possibile usufruire del beneficio della settimana della mobilità: Augusta, Enna, Milazzo, Modica, Siracusa e Scicli.

