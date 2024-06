“Settemila battute” il libro di Evelina Barone a Ispica

In programma domenica, alle 19, nel suggestivo Atrio di Palazzo Bruno di Belmonte, la presentazione di “Settemila Battute” l’ultimo libro della scritticre ispicese Evelina Barone. L’ultima fatica letteraria della Barone è una raccolta di racconti ed ogni storia è accompagnata da un’illustrazione del famoso fumettista ed artista sciclitano Guglielmo Manenti.

L’evento sarà moderato da Danilo Amione ed alcuni passi del libro saranno letti dall’attore Giovanni Peligra. “Un ritorno al “vedere”, all’immagine primigenia che in me precede l’atto della scrittura – spiega Evelina Barone – Guglielmo Manenti con il suo gesto grafico lavora alla complessità dei piani, restituisce in un’unica immagine il movimento narrativo che è densissimo per esigenze strutturali. Attraverso questa sua abilità, in una sorta di circolarità, l’atto illustrativo finale si ricongiunge al momento creativo iniziale”.

