Settembre impegnativo per la Volley Modica, un tour di allenamenti congiunti

Quella del precampionato è una fase molto importante in quanto la squadra mette “benzina” per poter affrontare sotto diversi punti di vista la nuova stagione che rispetto alle precedenti si annuncia molto più impegnativa per la presenza nel girone Meridionale di serie A3 di diverse squadre competitive.

Per non farsi trovare “spiazzata”, dunque, di comune accordo, staff dirigenziale e staff tecnico hanno programmato per il mese di settembre diversi allenamenti congiunti anche con squadre di serie superiori che praticamente saranno la “cartina tornasole” di quanto sviluppato sotto ogni aspetto in sede di preparazione e permetteranno di capire il grado di crescita del gruppo.

Il primo impegno di questo “mini tour” di allenamenti congiunti è fissato per il 7 settembre a Vibo Valentia, dove Putini e compagni saranno ospiti della Tonno Callipo, sestetto appena retrocesso dalla Superlega in serie A2 e che punta al ritorno nella massima serie.

Il 10 settembre, invece, al “PalaRizza” è in programma l'allenamento congiunto con i catanesi della PharmaItalia. Il sestetto di coach Giancarlo D'Amico ricambierà la visita alla formazione etnea il 21 settembre, ma nel mezzo ci sarà l'allenamento congiunto del 16 settembre in Calabria con la Omifer Palmi che il 23 settembre sarà ospite dei biancoazzurri della Contea al “PalaRizza”.

Il 28 settembre, invece, sempre nella struttura di via Catagirasi, ospite del sestetto capitanato da Stefano Chillemi sarà la Savam Letojanni, mentre il 1 ottobre a soli 8 giorni dal debutto in campionato la formazione modicana sarà ospite dell'Universal Catania.

Questo il riepilogo degli allenamenti congiunti della formazione modicana:

7 settembre: Tonno Callipo Vibo Valentia – Avimecc Volley Modica;

10 settembre: Avimecc Volley Modica – PharmaItalia Catania;

16 settembre: Omifer Palmi – Avimecc Volley Modica;

21 settembre: PharmaItalia Catania – Avimecc Volley Modica;

23 settembre: Avimecc Volley Modica – Omifer Palmi;

28 settembre: Avimecc Volley Modica – Savam Letojanni;

1 ottobre: Universal Catania – Avimecc Volley Modica.