Sesta fra 525 città italiane. Scicli premiata per la festa della Madonna delle Milizie

Nuovo riconoscimento per la Festa della Madonna delle Milizie, già Bene immateriale riconosciuto dalla Regione siciliana. Stavolta la premialità arriva dal Ministero della Cultura, attraverso il “Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica 2023” in cui il Comune sciclitano si è piazzato al sesto post tra i 525 di tutta Italia che hanno partecipato al concorso. “La Madonna delle Milizie è tra le più iconiche tradizioni religiose e folcloristiche del nostro territorio e non solo – commenta il sindaco Mario Marino – il grande successo di pubblico dell’edizione 2023, segnato da migliaia di presenze, è stato caratterizzato anche da una visione artistica che ha permesso di riscoprire l’autenticità di questa festa, un unicum a livello mondiale poiché la Madonna delle Milizie è la sola Madonna guerriera a cavallo della cristianità”.

Il risultato ottenuto a livello nazionale è il frutto di un lavoro sinergico al quale nell’ultima edizione del giugno scorso diversi soggetti hanno lavorato con impegno.

“Ringrazio gli organizzatori, il cast ed il regista della rievocazione storica della Sacra Rappresentazione, il Vicariato Foraneo cittadino e la Parrocchia Chiesa Madre S. Guglielmo, nonché gli uffici comunali e l’assessore alla cultura, Gianni Falla, che hanno garantito il necessario supporto logistico dell’evento e la dottoressa Natalia Carpenzano che ha curato l’iter dell’istanza di accesso ai contributi del fondo per una festa che nell’edizione 2023 ha ulteriormente esaltato il tema medievale e storico – conclude il primo cittadino – questo finanziamento non potrà che rafforzare notevolmente il futuro progetto artistico e culturale dell’edizione 2024, sia per quanto attiene alla promozione della festa che per le migliorie scenografiche e teatrali della Sacra Rappresentazione”.