Servizio rifiuti a rischio: Ispica tra mezzi inadeguati e possibile sciopero

I lavoratori del Settore Igiene Ambientale del Comune di Ispica hanno proclamato lo stato di agitazione, denunciando la grave situazione dei mezzi in dotazione, ormai inadeguati, usurati e non conformi agli standard di sicurezza. La decisione è stata assunta a seguito di un’assemblea sindacale, dopo ripetute segnalazioni rimaste senza risposta da parte dell’amministrazione comunale.

Le Organizzazioni Sindacali, in particola CGIL Funzione Pubblica e Fiadel, sottolineano che la mancanza di interventi concreti compromette non solo la sicurezza dei lavoratori, esposti a rischi quotidiani, ma anche la regolare erogazione del servizio di igiene urbana. In assenza di azioni immediate, i sindacati annunciano l’avvio delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla Legge n. 146/90, dall’Accordo del 1° marzo 2001 e dal CCNL di categoria, propedeutiche alla proclamazione dello sciopero.

La situazione mette in evidenza la necessità urgente di sostituire i mezzi attualmente in uso, garantendo dotazioni adeguate e conformi alle normative vigenti, per assicurare la sicurezza dei lavoratori e il corretto funzionamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nel Comune di Ispica.

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