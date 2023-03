Servizio anti-capolarato a Scoglitti. Si continua con la cooperativa “lntegrOrienta”

Sarà ancora la cooperativa sociale onlus “lntegrOrienta” a garantire l’attività di front-office in materia di capolarato nel territorio di Vittoria. La convenzione fra il comune e la cooperativa no profit è contenuta nella delibera di giunta municipale approvata per dare corso, per un periodo di altri dodici mesi, alla prosecuzione dello sportello che dal mese di maggio del 2022 è operativo, ogni mercoledì dalle 16 alle 20, presso la delegazione comunale di Scoglitti, in piazza Sorelle Arduino 22.

Lo sportello rientra nel progetto Nextpolis 2.0, con finanziamenti europei e ministeriali in collaborazione con l’ufficio immigrazione della Regione Sicilia

Diversi i servizi garantiti in favore degli immigrati. Dall’orientamento alla residenza al supporto nella ricerca alloggiativa ed ai servizi del territorio. Ma ci sono anche quelli legati all’assistenza, alle informazioni ed alle tutele legali anti-caporalato. Lo sportello è dedicato anche all’alfabetizzazione italiana e civico-sociale con focus sui diritti dei lavoratori come i contratti di lavoro regolari, la corresponsione della paga mensile, il rispetto delle ore e delle mansioni di lavoro pattuite. Garantito anche un servizio di sensibilizzazione, emersione e di volantinaggio nei pressi dello sportello o nei luoghi di ritrovo della popolazione straniera per far conoscere lo sportello anti-caporalato e le sue attività principali. Il tutto è supportato da un’equipe multidisciplinare composta da orientatori, assistenti sociali, psicologi, operatori legali e mediatori linguistico-culturali, all’interno degli sportelli focal point per prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo. In capo allo sportello anche processi di emersione e workshop laboratoriali partecipati anche dalle aziende locali specie quelle agricole, al fine di creare strategie, metodologie e strumenti di lavoro per la connessione e lo scambio di competenze di tipo intra e inter istituzionale. Ampia è l’adesione di minori al progetto ma anche quella di donne. I servizi sono stati resi e continuano ad essere resi a titolo gratuito, senza alcun onere in capo al Comune o sui cittadini di Paesi Terzi che ne fruiscono.