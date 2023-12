Serie D: prima sconfitta per la Volley Modica, i biancoazzurri battuti in quattro set dall’Astra Volley Catania

La formazione di serie D dell’Avimecc Volley Modica ha subito la sua prima sconfitta della stagione contro l’Astra Volley Catania, perdendo in quattro set (25/17, 25/21, 24/26, 25/23) nella partita di domenica pomeriggio.

L’incontro ha messo in evidenza alcuni aspetti caratteriali della giovane squadra biancoazzurra, sulla quale il coach Ciccio Italia e il suo staff stanno lavorando intensamente fin dall’inizio della stagione. Questa formazione, oltre al campionato di serie D, partecipa anche ai campionati giovanili under 19 e under 17.

L’avvio della partita è stato difficile per i giovani “Galletti” della Contea, costretti a inseguire fin dall’inizio la formazione catanese che ha approfittato di un giorno di minor brillantezza dei loro avversari per conquistare agevolmente il primo set.

Il secondo set è stato più equilibrato, con i biancoazzurri che hanno cercato di rimanere vicini agli avversari. Tuttavia, nelle fasi finali, un calo di concentrazione ha favorito i catanesi, che hanno portato a casa il punto in palio.

Il terzo set è stato più combattuto e equilibrato, con la squadra modicana che si è risvegliata e, nonostante le difficoltà, è riuscita ad aggiudicarsi il parziale, rientrando così nella partita.

Nel quarto set, nonostante l’equilibrio, sono stati i giocatori catanesi a mantenere la calma nelle fasi cruciali. Sfruttando la loro maggiore esperienza e il supporto del pubblico, sono riusciti a conquistare la frazione con un minimo scarto, portando a casa la vittoria contro la capolista.