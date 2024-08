Serie B: la Virtus Ragusa apre con Treviglio

Il ritorno della Virtus Ragusa in Serie B Nazionale si annuncia con una partita affascinante contro la Treviglio Brianza, in programma per il prossimo 29 settembre al PalaPadua. La formazione lombarda, guidata da coach Davide Villa, affronterà una delle trasferte più lunghe del campionato, coprendo oltre 1.400 chilometri.

Il calendario ufficiale della Serie B Old Wild West, annunciato integralmente questa mattina dalla Lega Nazionale Pallacanestro, include venti squadre provenienti da cinque regioni diverse: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Sicilia. Le partite si svolgeranno con un formato di andata e ritorno, anche se il calendario è asimmetrico. Le prime sei squadre accederanno direttamente ai playoff, mentre le squadre classificate dalla settima alla dodicesima parteciperanno ai play-in (in gara secca). Le squadre dal 16° al 19° posto si affronteranno nei play-out, mentre l’ultima classificata sarà retrocessa in Serie B Interregionale.

Nella seconda giornata, programmata per il turno infrasettimanale del 2 ottobre, la Virtus Ragusa affronterà Faenza, che sarà anche la prima avversaria del girone di ritorno con il campo invertito. Domenica 6 ottobre, la Virtus ospiterà Lumezzane al PalaPadua. Particolarmente attesi sono i due derby contro Capo d’Orlando e Agrigento. Contro Capo d’Orlando, che ha sconfitto la Virtus nella finale dello scorso campionato prima dello spareggio con Pesaro, la partita si giocherà il 22 dicembre al PalaPadua e il 30 marzo in trasferta alla Infodrive Arena. Le sfide contro la Moncada Agrigento sono fissate per il 29 dicembre ad Agrigento e il 19 febbraio a Ragusa. L’ultima gara della regular season si disputerà il 26 aprile a Legnano.

Coach Recupido ha commentato il calendario, sottolineando la difficoltà di un’analisi ad agosto: “Mi piacerebbe incontrare qualche potenziale big nelle prime due o tre giornate, sperando che non sia ancora pronta, in modo da sorprenderla. Ma i roster sono ancora incompleti, quindi è prematuro definire il reale valore delle avversarie. In un campionato così lungo, tutte le squadre possono attraversare momenti positivi e negativi: beccare il momento ‘giusto’ in cui affrontarle dipende molto dal fato. Già dall’inizio si parte con un turno infrasettimanale, e ce ne saranno molti nel corso della stagione: dobbiamo essere bravi a gestire questi impegni ravvicinati. Fisicamente sarà un campionato tosto, bisogna saper adeguare la preparazione e allinearsi da subito al livello agonistico della categoria”.

Il ritorno della Virtus Ragusa in Serie B Nazionale promette dunque una stagione intensa e avvincente, con il supporto dei tifosi e una serie di sfide emozionanti all’orizzonte.

