Sequestrato bus turistico dai Carabinieri di Modica

Nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, i carabinieri del nucleo mobile di Modica hanno eseguito lunedì scorso il sequestro di un bus turistico che trasportava studenti, rivelando una serie di irregolarità e la totale assenza di assicurazione. Il pullman, destinato al trasporto di studenti pendolari nella tratta Pozzallo – Ispica, aveva una capienza di 50 posti.

Il mezzo, appartenente a una società privata incaricata di gestire il servizio di trasporto, è stato fermato durante uno dei consueti controlli previsti nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. Dai primi accertamenti è emerso che il bus non era coperto da alcuna assicurazione, mettendo a rischio la sicurezza degli occupanti e di chiunque avesse potuto essere coinvolto in un eventuale incidente.

Ulteriori indagini hanno rivelato che il pullman non era in regola neppure dal punto di vista della documentazione. Mancava, infatti, l’autorizzazione necessaria per effettuare una tratta di trasporto pubblico regolare, in particolare per il servizio di trasporto scolastico tra più comuni con diverse fermate.

Al momento del sequestro, a bordo del veicolo si trovavano ancora degli studenti minorenni che non avevano raggiunto gli istituti di appartenenza. Costretti a cercare mezzi alternativi, gli studenti hanno dovuto arrangiarsi per raggiungere la scuola, complicando ulteriormente la situazione già delicata.

Le indagini sono attualmente in corso per accertare le responsabilità della società proprietaria del bus e per comprendere come sia stato possibile che un veicolo adibito al trasporto di studenti operasse senza le necessarie autorizzazioni e coperture assicurative. L’episodio solleva dubbi sulla sicurezza dei mezzi impiegati per il trasporto scolastico e sottolinea l’importanza di controlli rigorosi per garantire la tutela degli studenti e degli utenti della strada.