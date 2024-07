Rubavano monopattini e carte di credito a Marina di Ragusa: due arresti

Due tunisini di 21 e 19 anni, entrambi residenti a Santa Croce, sono stati arrestati dai carabinieri per furto aggravato in concorso, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.

L’indagine

Grazie all’analisi dei filmati dei circuiti di videosorveglianza urbana e alle testimonianze oculari, i militari sono riusciti a identificare i due tunisini come i presunti autori di numerosi furti avvenuti nella frazione marittima di Ragusa. Le indagini hanno rivelato che i due, in più occasioni, avevano rubato diverse biciclette e monopattini elettrici, che venivano poi ricettati e utilizzati da loro stessi. Inoltre, avevano sottratto carte di credito, usate indebitamente per prelevare contanti ed effettuare acquisti.

I due tunisini sono stati arrestati dai Carabinieri e posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

