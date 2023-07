Sempre più nomadi digitali scelgono Ragusa. Ma chi sono?

Nomadi digitali sempre più diffusi. Ma chi sono? Sono tutte quelle persone che lavorano da remoto viaggiando. La combinazione di aziende che assumono personale in remoto e la disponibilità di tecnologie avanzate ha reso possibile a molte persone lavorare da qualsiasi parte del mondo, comprese le bellissime città italiane. Ragusa figura tra le città predilette dai nomadi digitali. Il motivo risiede in una serie di fattori che ne fanno una città tendenzialmente sicura, con una buona linea internet e un costo dell’affitto medio-basso.

Ma quali sono le città italiane predilette dai nomadi digitali? Come dicevamo, vi sono alcuni fattori determinanti: accesso a internet, costo dell’alloggio, sicurezza, condizioni meteorologiche e accessibilità agli aeroporti. Ciascuno di questi fattori può influenzare significativamente la decisione di un nomade digitale nella scelta di una destinazione.

LE CITTA’ SICILIANE PREFERITE DAI NOMADI DIGITALI

Caltanissetta è stata classificata come la terza migliore destinazione italiana per i nomadi digitali secondo uno studio. Il fatto che tre città siciliane si siano classificate tra le prime 10 indica che la regione potrebbe offrire delle ottime opzioni per i nomadi digitali. Caltanissetta è seguita da Messina e Ragusa.

Il basso costo medio di affitto a Caltanissetta, a soli €4,21 al metro quadrato, la rende una scelta attraente per chi cerca una località conveniente per lavorare in remoto.

D’altro canto, Siracusa, nonostante sia considerata patrimonio mondiale UNESCO, sembra non avere ottenuto un punteggio elevato per i nomadi digitali a causa dei prezzi dell’affitto più alti nella regione (€9,16 al metro quadrato).

LA CITTA’ PREFERITA DAI NOMADI DIGITALI E’ CREMONA

Ma è Cremona a essere la città preferita dai nomadi digitali. La velocità media della connessione internet di 152,85 mbps, è un aspetto importante per i nomadi digitali, poiché una connessione affidabile e veloce è fondamentale per lavorare in remoto in modo efficiente.

Il costo dell’affitto a Cremona, a circa €7,49 al metro quadrato, è notevolmente più conveniente rispetto a città come Milano, che potrebbe essere una scelta allettante per coloro che cercano una destinazione più economica senza rinunciare a una buona qualità di vita.

Inoltre, il basso tasso di criminalità a Cremona, con soli 2.671 reati segnalati ogni 100.000 abitanti, contribuisce a creare un ambiente più sicuro e tranquillo per i residenti e i nomadi digitali.

In sintesi, Cremona sembra offrire una combinazione di fattori positivi che la rendono un’ottima scelta per i nomadi digitali.

Lo studio è stato condotto da Casino Italiani