Sea Watch 4 approda a Porto Empedocle, migranti trasferiti a Pozzallo e Caltanissetta

Approdata a Porto Empedocle la nave Sea Watch 4 con a bordo oltre trecento migranti soccorsi nei giorni scorsi. L’assegnazione del porto sicuro da parte delle autorità italiane era arrivata nella serata di ieri.

“Siamo sollevati, i nostri ospiti possono finalmente sbarcare dopo tutto quello che hanno subito”, dicono dalla Ong. Andranno anche a Caltanissetta e a Pozzallo, oltre che in altri punti della penisola, i vari gruppi di naufraghi sbarcati.

Sono in corso le procedure di pre-identificazione a opera della polizia. Tutti vengono poi sottoposti all’esame del tampone rapido per la diagnosi del Covid-19. Successivamente verranno effettuati i trasferimenti, come disposto dalla Prefettura di Agrigento.

