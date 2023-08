Scuolabus a Ragusa: al via le domande per il nuovo anno scolastico. Ecco la scadenza

Il Comune di Ragusa annuncia l’apertura delle istanze per la richiesta del servizio di scuolabus comunale per l’anno scolastico 2023 – 2024. Questo servizio, rivolto agli alunni che assolvono all’obbligo scolastico e che risiedono o dimorano nelle frazioni, borgate, agglomerati urbani e rurali del territorio cittadino, rappresenta un importante strumento per agevolare il percorso educativo degli studenti.

Il modulo di richiesta è disponibile per il download sul sito istituzionale del Comune di Ragusa al seguente indirizzo: Richiesta del Servizio Scuolabus Comunale. Questo modulo, fondamentale per accedere al servizio di trasporto scolastico, è riservato agli studenti che frequentano gli istituti scolastici cittadini e che rispettano i requisiti di residenza o dimora nelle zone specificate.

Le istanze possono essere presentate online inviando il modulo compilato agli indirizzi di posta elettronica ufficio.protocollo@comune.ragusa.it o protocollo@pec.comune.ragusa.it. In alternativa, è possibile consegnare il modulo a mano presso lo sportello Pubblica Istruzione – Settore VII – Servizi Sociali, situato in via Mario Spadola, 56, nei giorni di apertura al pubblico.

La finestra temporale per la presentazione delle domande è dal 25 agosto 2023 al 16 ottobre 2023. Si invita pertanto tutti i genitori o i tutori degli studenti interessati a rispettare tali scadenze al fine di garantire una corretta organizzazione del servizio scuolabus per l’anno in corso.

Per ulteriori dettagli e informazioni, si invita a prendere visione dell’avviso completo disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ragusa, al link Avviso Servizio Scuolabus Comunale. Qui troverete anche tutti i moduli necessari per la presentazione delle istanze, semplificando così il processo di richiesta e agevolando la partecipazione.