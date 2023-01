Scuolabus a Modica: lasciati a piedi numerosi bambini dopo depotenziamento

La decisione di ridurre alcune linee del servizio scuolabus a Modica ha creato non pochi problemi e disagi a diverse famiglie della città. Stamane, infatti, molti bambini sono stati lasciati a piedi perché gli scuolabus che sono passati erano già pieni, a causa della riduzione delle linee.

Il motivo di questa decisione è stato spiegato con la mancanza di utenti e con la volontà di contenere i costi del servizio, che adesso viene offerto con meno linee e meno corse.

A segnalare la vicenda è stato anche Nino Gerratana, ex consigliere comunale di Modica, che ha evidenziato come sia stato chiesto di recente alle famiglie di pagare la retta per il servizio scuolabus, ma adesso si assiste a una riduzione del servizio per motivi economici.

Si tratta di una situazione che ha creato non pochi problemi e preoccupazioni ai genitori, che si sono visti costretti a trovare alternative per accompagnare i figli a scuola. Si spera in una rapida risoluzione della questione, per garantire a tutti gli studenti della città un servizio efficiente e sicuro.

Da oggi a causa della riduzione del numero di utenti sono state ridotte alcune linee del servizio e, annullate le linee: n. 3 scuole C. Amore e Cannizzara, n. 6 scuole Gianforma e Carlo Amore, n. 15 scuole Santa Marta, 8 marzo e centrale Garibaldi e la n. 16 scuole Falcone, Raffaele Poidomani, Denaro Papa.