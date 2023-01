Scossa di terremoto nella costa Nord orientale della Sicilia. E’ la terza dal 18 Gennaio

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata, poco prima delle 4, lungo la costa nord orientale della Sicilia, con epicentro in mare. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione e sia l’essersi registrata in mare e sia per la lieve intensità, non si sono registrati danni. E’ la terza scossa in tre giorni

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it