La sconfitta della 'prima' casalinga, non nuoce alla festa di essere tornati né agli obiettivi che restano ambiziosi e a lunga gittata. Perché la storia che vuole scrivere la ASD FREEBALL RAGUSA, vuole essere lunga e bella. Da sempre promotore della pallavolo a Ragusa, il professore Francesco Corallo, ricomincia per regalare le vittorie delle passate stagioni e lo fa con una nuova sfida: gli under 19. Dentro il parquet, sono Massimiliano Migliore e Raffaele Bottone, le guide della squadra under 19 maschile della ASD FREEBALL RAGUSA, risorta -per indulgere alla mitologia- “come una fenice dalle ceneri dei sogni infranti”.













Parole e pensieri dei due coach per ricominciare l’avventura della pallavolo a Ragusa. Due giorni fa, nella struttura comunale Pappalardo, la prima partita in casa per la squadra ragusana. Roster con Daniele Barbera, Enrico Burruano, Giuseppe Cappello, Samuele Girasa, Daniele Minardi, Nicolò e Simone Occhipinti, Francesco Presti, Marco Scalone, il capitano Andrea Schembari, Michele Tidona e Daniele Tumino. E di là dalla rete, un nome storico della pallavolo maschile siciliana, la Volley Modica, team che gioca in A3. Peccato per il risultato che racconta una comunque prevedibile sconfitta per il Ragusa. Un 3-0 che però non abbatte, giocatori, tecnici e dirigenti dell' ASD FREEBALL RAGUSA. Perché da queste parti si guarda al futuro con molto entusiasmo. Prossimo appuntamento a Vittoria, il 19 dicembre.