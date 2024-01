Sconfitta a Catania per la Meerkat basket Scicli nella gara con la Pgs Sales. Si ferma la scia vincente del girone di andata

Con il punteggio finale di 79-64 la Meerkat basket Scicli ha iniziato in salita la fase di ritorno del campionato di Divisione regionale 1 Sicilia. A fermare la fase positiva dei cestisti sciclitani, che durava dal 5 novembre scorso, è stata la Pgs Sales in una partita caratterizzata da un gioco nervoso ed attacchi frenetici, con percentuali basse al tiro e poca precisione nei passaggi. Lo stesso è valso nei tiri liberi. Prova ne è che dalla lunetta la squadra sciclitana è andata a canestro con percentuali sotto la sufficienza. La difesa è apparsa disattenta e poco intensa. In alcuni momenti della gara, il team del coach Sergio Trovato non ha mostrato un buon lavoro di squadra, con tiri affrettati in attacco e poca cooperazione in difesa.

Nonostante la sconfitta c’è la consapevolezza che si deve tornare a riprendere il ruolo competitivo che la Meerkat basket Scicli si era ritagliato nella prima parte di campionato.

Quindi piedi per terra, nervi fermi e voglia di riprendersi la forza mostrata prima dello stop per le feste natalizie e di fine fine e con essa i ritmi dell’andata. La prossima sfida è in programma domenica 21 gennaio in casa contro la Virtus Ragusa. E’ in questa gara che la Meerkat dovrà dimostrare che la sconfitta in terra etnea è stata solo un passo falso, una giornata no per i ragazzi di Paolo Ficili, Fabrizio Lonatica ed Alfonso Cannata, i tre dirigenti che si sono intestati questo progetto sportivo di rinascita.

Hanno segnato punti: Manenti 3, Merli 4, Mormino 4, Kostas 22,

Paoli 18, Lonatica Lorenzo 3, Guastella 5, Cesano 2, Giannone 3

Ficili, Mirabella e Lonatica Lu N.E.