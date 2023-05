Scoglitti: arrestato 49enne che aveva in casa 2 kg di droga

E’ stato arrestato dalla polizia a Scoglitti un uomo di 49 anni accusato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 2kg di sostanza. L’attività è nata in seguitp ad un anomalo andirivieni di giovani dall’abitazione dell’uomo, già noto per i suoi precedenti penali.

LA DROGA

Dentro l’abitazione, sono stati trovati hashishe marjiuana, confezionata in panetti da 100 grammi e 4 grammi di MDMA, la cosiddetta “droga dello sballo”, tre macchine plastificatrici per il sottovuoto, un bilancino di precisione e materiale vario necessario per il peso ed il confezionamento. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Ragusa.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.