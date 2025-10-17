Scicli: sculture e installazioni in vetro di Giorgio Vigna nei Bassi Beneventano

“Nuvola passeggera: l’arte del soffio” è il titolo della mostra visitabile fino al prossimo 31 ottobre nei Bassi Beneventano siti al piano terra di uno dei palazzi simbolo della città di Scicli. La mostra di Giorgio Vigna è curata da Agata Polizzi ed è stata organizzata da Lo Magno artecontemporanea e dalla Stamperia d’arte Amenta. Il grande successo che ha accompagnato i due mesi di esposizione (inaugurata lo scorso 20 agosto alla presenza del cantautore Giovanni Caccamo) conferma la bellezza delle opere frutto di un dialogo fra la poetica dell’artista veronese con il paesaggio siciliano, tra memoria, luce e trasformazione. “Le opere di Vigna, sculture, installazioni, lavori su carta, tra cui spiccano le Cosmografie, i Sassi ed i Lapilli in vetro, nascono da una materia viva, attraversata dagli elementi: aria, acqua, fuoco. Sono lavori che sembrano respirare, fatti di luce e desiderio, capaci di instaurare con lo spettatore un dialogo diretto, fatto di intuizioni, risonanze e appartenenze – è stato scritto nella presentazione della mostra – il lavoro dell’artista si fonda sulla ricerca della forma primigenia e sulla tensione tra naturale e artificiale, tra ciò che è e ciò che appare”.





