Scicli: nella “notte delle chiese”, riemerge la storia nascosta di Santa Maria della Consolazione

A curare il momento di visita e conoscenza di una delle più antiche chiese di Scicli è l’Associazione culturale Triskele. Sono i ragazzi del sodalizio locale, nato alcuni anni fa e con all’attivo il Museo del Campanile nella chiesa di Santa Maria La Nova, che venerdì, dalle 19 alle 22:30, con ingresso gratuito, faranno conoscere i segreti della chiesa di Santa Maria della Consolazione.

La chiesa, dove nel pavimento è presente un sacrario a giorno, contiene i resti mortali di numerose persone lì seppellite prima della nascita del cimitero cittadino; inoltre, vi è conservata una mummia ben visibile. L’evento è annunciato come un’occasione imperdibile per un viaggio tra arte, fede e un pizzico di mistero.

La Lunga Notte delle Chiese è la prima Notte Bianca dei luoghi di culto, in cui si fondono musica, arte e cultura, in chiave di riflessione e spiritualità. Si tiene in tutta la Penisola dal 2016 ed è nata dal successo della “Lange Nacht der Kirchen”, promossa in Austria e in Alto Adige diversi anni prima. In Italia sono coinvolte 150 diocesi e 220 tra chiese, musei diocesani e santuari.

Foto: Sicilia in rete

© Riproduzione riservata