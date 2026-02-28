Scicli in lutto per Loredana Alfano: eseguita l’autopsia, ora si attendono risposte

L’esame autoptico ieri pomeriggio nell’obitorio del Cimitero di Scicli dove era ospitato dalla notte fra mercoledì e giovedi della scorsa settimana il corpo senza vita di Loredana Alfano, 50 anni, l’estetista abitante a Sampieri, sposata e madre di tre figli. Proprio nella borgata sciclitana lavorava nel centro estetico di sua proprietà. C’è grande dolore attorno alla morte di questa professionista che ha lasciato un grande vuoto nella famiglia, fra gli amici e nella comunità non solo della borgata dove viveva ma anche dell’intera città di Scicli. La donna aveva cessato di vivere un giorno dopo il rientro nella sua casa dall’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove era stata ricoverata dal 9 febbraio scorso. Nella notte aveva accusato un malore ed era morta. In ospedale era stata sottoposta ad un intervento in laparascopia per l’asportazione di un polipo allo stomaco durante il quale ci sarebbero state delle complicanze che hanno portato ad un intervento chirurgico sempre allo stomaco. Le dimissioni il 18 febbraio scorso e la morte il 19 successivo. L’Asp di Ragusa, subito dopo il decesso, aveva aperto una sua inchiesta interna per capire il decorso della degenza della donna in ospedale fra intervento e degenza. A disporre l’esame autoptico la Procura della Repubblica di Ragusa alla quale si era rivolta la famiglia subito dopo il decesso. Atteso ora il funerale con l’ultimo saluto ad una donna, ad una professionista dalle grandi ed amorevoli capacità nei confronti dell’affezionata clientela.

© Riproduzione riservata