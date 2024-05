Scicli: era ai domiciliari ma va al supermercato a molestare verbalmente i clienti e finisce in carcere

E’ stato arrestato dai carabinieri un 37enne di Scicli che era già sottoposto al regime degli arresti domiciliari. L’uomo si era allontanato in modo arbitrario dalla sua abitazione e si era recato in un supermercato dove aveva molestato verbalmente una cliente, una dipendente e il padre del titolare dell’esercizio commerciale. Per questo motivo, i carabinieri lo hanno arrestato e poi portato in carcere a Ragusa.

Un altro provvedimento

Un altro provvedimento riguarda un 56enne che dovrà scontare un periodo di tre mesi agli arresti domiciliari, a seguito di una rissa avvenuta anni fa. Anche in questo caso, l’intervento dei Carabinieri ha fornito alla Procura gli elementi necessari per giustificare l’adozione delle misure restrittive.

