Scicli: è morto il dottor Michele Giavatto

E’ morto stamani, a seguito di una malattia, il dottor Michele Giavatto, già medico al Maggiore di Modica dove era primario del laboratorio analisi. Aveva 76 anni.

Esponente del PD e sindacalista

Giavatto è stato anche sindacalista Cgil ed esponente del Pd di Scicli. Uomo stimato e amato da tutti, è ricordato per la sua grandissima serietà professionale. Una figura storica per l’intera città che oggi si riunisce attorno alla famiglia per esprimere il proprio dolore.

Ai suoi cari, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

