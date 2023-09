Scicli: alcune denunce per possesso di droga. Espulsi due stranieri irregolari

Controlli da parte della polizia e dei carabinieri per garantire una maggiore sicurezza del territorio di Scicli. Grazie all’Unità Cinofila di Catania, sono state effettuate perquisizioni personali che hanno portato al rinvenimento di cocaina, marijuana e hashish in possesso di diversi individui. Alcuni sono stati sanzionati o denunciati per detenzione ai fini di spaccio di tali sostanze.

DENUNCIATI CITTADINI STRANIERI

Due dei cittadini stranieri denunciati sono risultati irregolari e sono stati espulsi dal territorio nazionale in base alle disposizioni del Questore e del Prefetto.

Complessivamente, sono state controllate 234 persone e 166 veicoli. Durante questi controlli, sono state contestate diverse violazioni del codice della strada e altre infrazioni.

Uno straniero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle norme sull’immigrazione poiché non aveva rispettato l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale nei termini previsti.