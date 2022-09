Scicli: 733 mila euro per la manutenzione straordinaria del Ricovero Carpentieri. Consegnati i lavori

Sono stati consegnati a Scicli i lavori per il recupero del Convento del Rosario e per la manutenzione di un tratto di Viale dei Fiori e della strada del Catteto e la richiesta di finanziamenti per cinque opere a contrasto del dissesto idrogeologico.

A darne notizia è il sindaco Mario Marino che annuncia anche un ampio programma di interventi manutentivi e di pianificazione territoriale in cantiere. Si tratta della consegna dei lavori per la manutenzione straordinaria della struttura del “Ricovero Carpentieri”, a seguito di un finanziamento di quasi 733 mila Euro da parte dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia.



La ditta che si occuperà dei lavori, è la “MGM Costruzioni srl”. L’edificio ha come propria finalità l’assistenza a favore degli anziani.



Il progetto di riqualificazione della struttura si articola su interventi di bioedilizia, sul restauro degli infissi esterni in legno, sulle pavimentazioni, i massetti ed i rivestimenti, sull’impianto idrico, sulla sistemazione del cortile, sulla sostituzione delle elettropompe e sullo smontaggio ed il successivo rimontaggio delle attrezzature di cucina e lavanderia ed altri interventi manutentivi mirati.