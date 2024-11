Scicli: 67 dipendenti comunali passano a tempo pieno con 36 ore settimanali

Un traguardo atteso da anni è stato finalmente raggiunto a Scicli, dove 67 dipendenti comunali hanno firmato oggi il contratto che sancisce il loro passaggio a 36 ore di servizio settimanali, trasformandoli in lavoratori a tempo pieno.

Cerimonia ufficiale nell’aula consiliare

La firma è avvenuta questa mattina nell’aula consiliare, alla presenza del sindaco Mario Marino, del vicesindaco e assessore al personale Giuseppe Causarano, e della vicesegretaria Marina Sgarlata. L’atmosfera è stata quella di una vera e propria giornata di festa, poiché il passaggio al tempo pieno rappresenta non solo un miglioramento delle condizioni contrattuali per i dipendenti, ma anche un passo avanti per l’intera amministrazione comunale.

Un percorso progressivo

L’attuale giunta aveva già avviato un graduale incremento delle ore lavorative, portando i dipendenti dalle precedenti 25 ore settimanali a 34 ore. Con l’entrata in vigore del nuovo contratto dal 1° dicembre, i dipendenti potranno finalmente operare a pieno regime.

Un beneficio per la comunità

Il passaggio a tempo pieno non rappresenta solo un riconoscimento per il personale, ma è anche una risposta concreta alle esigenze dei cittadini. L’ampliamento delle ore di lavoro consentirà di potenziare i servizi pubblici in tutti i settori dell’amministrazione comunale, migliorando l’efficienza e la qualità dell’offerta ai cittadini.

“È un momento di grande soddisfazione per tutti noi,” ha dichiarato il sindaco Mario Marino. “Questo risultato premia la costanza e la dedizione dei nostri dipendenti e segna un importante passo avanti per il miglioramento della macchina amministrativa.”

