Schifani annuncia: per la Siracusa-Gela in arrivo 2 milioni e 370 mila euro

Schifani sembra fiducioso e ha annunciato che, dopo un’interlocuzione con Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, sono in arrivo 2 milioni e 370 mila euro, pari al 50% del primo semestre 2022 al Cas per terminare la Siracusa-Gela e di conseguenza il lotto Ispica-Modica.

SCHIFANI PROMETTE CHE LE SOMME ARRIVERANNO IN POCHE ORE

In particolare, le risorse sono già state validate dalla Ragioneria generale dello Stato e saranno nella disponibilità del Cas già nelle prossime ore. Le somme si riferiscono ai ristori per il caro materiali e saranno utilizzate per pagare parte delle commesse, scongiurando così la chiusura dei cantieri. Così dice Schifani a poche ore dalla riunione che si terrà domani con i vertici del Cas nel cantiere di Ispica a cui parteciperà anche l’assessore regionale e i sindacati.