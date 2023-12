Scherma Modica: Giorgio Avola in Giappone per la coppa del mondo

Giorgio Avola, reduce da un notevole successo nella prima prova della Coppa del Mondo Assoluta a Istanbul dove ha conquistato una medaglia di bronzo, si prepara ora per la seconda prova del circuito di fioretto maschile della stagione 2023/2024 in Giappone. Dopo un allenamento collegiale a Chianciano con il maestro Eugenio Migliore, la nazionale di fioretto si sta preparando per le prossime prove di Coppa del Mondo. Avola si appresta a partecipare alla tappa di Tokoname, Giappone, mentre il resto della squadra femminile sarà a Novi Sad, in Serbia.

L’atleta modicano si presenta in ottima forma fisica e ha dimostrato un ottimo lavoro tecnico durante il ritiro. Avola, attualmente al 28º posto nel ranking internazionale FIE, parteciperà alle fasi preliminari di qualificazione venerdì a Tokoname. Considerando l’orario di otto ore di fuso orario con il Giappone, la competizione avrà inizio quando in Italia saranno le 3 del mattino.

Nel frattempo, a Napoli si è svolta la quarta edizione del Trofeo Martuscelli, una gara di scherma integrata per non vedenti a squadre. La squadra della Conad Scherma Modica, composta da Antonio Carnazza, Carmelo Gurrieri e Riccardo Tidona, si è aggiudicata la medaglia d’argento, arrendendosi solo in finale per poche stoccate alla rappresentativa romana.

Nel contesto nazionale, gli under14 della Conad Scherma Modica si stanno preparando per la loro partecipazione alla 1ª Prova Nazionale del Gran Prix Kinder+Sport di fioretto che si terrà ad Ancona. Sotto la guida del maestro Stefano Pedriglieri, atleti come Celeste Guccione, Sofia Spadaro, Matteo Leggio, Gioele Flamingo, Alberto Pisana, Andrea Fortunato, Mattia Norato e Carla De Leva si esibiranno nelle rispettive categorie per l’evento.