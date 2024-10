Scherma Modica: Giorgio Avola chiude la carriera agonistica

Il nuovo quadriennio olimpico per le nazionali di fioretto inizia con un ritiro collegiale a Champoluc (AO), a cui parteciperà il maestro Eugenio Migliore come unico rappresentante della Scherma Modica. Questo segna un momento di transizione importante per il club, poiché la stagione agonistica 2024/2025 sarà la prima senza Giorgio Avola, che ha deciso di ritirarsi dopo una brillante carriera durata 28 anni, di cui 14 con la nazionale assoluta.

Avola è stato l’atleta più rappresentativo della storia della Scherma Modica, vincendo numerosi titoli, tra cui la medaglia d’oro alle Olimpiadi e sette medaglie ai Campionati del Mondo Assoluti (quattro d’oro a squadre). Ha inoltre conquistato 13 medaglie agli Europei, con un oro individuale e quattro a squadre, oltre all’oro individuale ai Giochi del Mediterraneo. Nella sua ultima stagione, ha chiuso con un podio alla prova di Coppa del Mondo di Istanbul, portando a 18 i suoi podi in Coppa del Mondo assoluta.

Avola è anche un esempio di come sia possibile conciliare l’attività sportiva ad alto livello con una carriera educativa e professionale. Grazie a un programma di Dual Career, si è laureato alla LUISS, ha completato un Master MBA e ha iniziato una carriera lavorativa in una prestigiosa azienda internazionale.

La stagione agonistica della Conad Scherma Modica entra nel vivo: sabato a Brindisi si terrà la prima tappa del circuito U23 di fioretto “Fencing for Everyone”, promosso dalla Confederazione Europea. A partecipare saranno Leonardo Aprile, Fernando Scalora e Francesco Spampinato, accompagnati dal maestro Stefano Pedriglieri. Domenica, il maestro Giancarlo Puglisi guiderà invece le cadette Beatrice Pisana, Sofiamaria Iaconinoto e il giovane Riccardo Tidona alla prova regionale di qualificazione a San Cataldo (CL), dove saranno in palio i pass per la prova nazionale di Legnano.

© Riproduzione riservata