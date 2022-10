Scherma Modica: Fernando Scalora alla prova nazionale cadetti a Salsomaggiore

Continua il momento magico per Fernando Scalora, che ad appena una settimana dalla medaglia d’argento conquistata a Manchester nel Circuito Europeo under17, replica salendo nuovamente sul podio nella 1° Prova Nazionale Cadetti di fioretto maschile svoltisi nel weekend a Salsomaggiore. Andamento della gara fotocopia della competizione europea, con sole 4 stoccate ricevute nei 6 incontri di un girone preliminare tirato in maniera quasi perfetta. Inserito anche questa volta nel tabellone di eliminazione diretta come n°2, salta il turno di diretta dei 256. Vince con il cuneese Maino 15/10 per i 64, e con il livornese Fusco 15/8 per i 32. Nei sedicesimi ha ragione per 15/4 del derby modicano con il compagno di sala Mattia Pitino.

Agli ottavi di finale è il turno del padovano Appicelli, superato per 15/11; ai quarti di finale con grande autorità fa suo il match contro il salernitano Cupo per 15/7. Giunto sul podio si replica la semifinale di Manchester, con il bresciano De Cristofaro che prende la rivincita della settimana precedente. Scalora partito subito in vantaggio per 4/1, subisce il ritorno dell’avversario che si porta sul 5/13, prima di riordinare tatticamente le idee e riuscire nell’impresa della rimonta pareggiando 13/13. Le ultime due stoccate molto contese e giudicate con l’ausilio della moviola hanno dato ragione a De Cristofaro, che è poi andato a vincere la gara. Per Fernando rimane un importante medaglia di bronzo, che ne conferma in questo inizio di stagione una notevole costanza di rendimento nelle posizioni di vertice tra i pari età, e che consolida il suo 2° posto nel ranking italiano di categoria. Buone notizie anche per gli altri modicani in gara, con Mattia Pitino 25º classificato fermato come detto dallo stesso Scalora nei sedicesimi e Matteo Benedetto 28º classificato fermato nello stesso turno dal lombardo Villa.

Più indietro Leonardo Aprile, Emanuele Santoro e Matteo Cartia che conquistano comunque la qualificazione per la prova della categoria superiore giovani di novembre a Carrara. Per Scalora un weekend di pausa per ricaricare le batterie, essendo esentato in virtù del ranking dalla prova zonale di qualificazione per gli assoluti, così come Francesco Spampinato e Giorgio Avola; tutti e tre ammessi direttamente alla prova nazionale di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti del 19 novembre a Carrara. Tutti gli altri cadetti e giovani della Conad Scherma Modica invece affronteranno domenica prossima ad Ariccia la selezione zonale assoluta, a caccia di uno dei 28 posti disponibili, nel fioretto maschile per la zona centro-sud, alla predetta prova nazionale.