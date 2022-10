Scherma Modica: argento per Fernando Scalora al circuito europeo cadetti a Manchester

Eccezionale medaglia d’argento di Fernando Scalora a Manchester (Gran Bretagna) al Cadet International Tournament, seconda prova del Circuito Europeo under17 di fioretto maschile. Un secondo posto che è per lui una conferma, dopo il 7° posto nella prima prova di circuito a Varsavia a fine settembre. Sulle pedane inglesi ottime sensazioni fin dal girone preliminare del mattino, dove Fernando ha subito solo 2 stoccate dagli avversari mettendone a segno 30.

Nella classifica dopo i gironi risultava a pari merito con l’inglese Penman, preludio di quella che è poi stata la finale di gara, e per sorteggio partiva da n.2 del tabellone di diretta. Esentato dal turno dei 128, affrontava prima il lettone Gainutdinovs superato 15/4 e il turno successivo l’altro lettone Zdors regolato per 15/5. Derby italiano vinto 15/7 agli ottavi di finale contro Manente. Ai quarti di finale toccava al ceco Holy subire l’efficace scherma di Scalora, che vinceva anche questo ostico incontro con una apparente facilità per 15/5. In semifinale altro derby, contro l’attuale n°1 del ranking italiano De Cristofaro; ed anche in questa occasione il portacolori modicano ha dimostrato di essere in grande forma vincendo per 15/5 l’assalto che valeva la finalissima.

Nell’ultimo match di giornata l’inglese Penman sorprendeva il nostro portacolori, forse salito in pedana troppo presto rispetto la fine della precedente semifinale, con una serie di contrattacchi che innervosivano Scalora; il quale si ritrovava subito sotto per 2/11 prima di riuscire a cambiare l’impostazione tattica del match. Troppo tardi il tentativo di rimonta, con il padrone di casa che saliva sul gradino più alto del podio chiudendo con il punteggio di 15/9. Un argento che è comunque un grande risultato, soprattutto per il livello di scherma espresso e che permette a Scalora di salire al 4° posto nel ranking europeo under17.

Poco tempo per rifiatare con il prossimo weeekend a Salsomaggiore la 1° Prova Nazionale cadetti di qualificazione ai Campionati Italiani di categoria. Nutrita la delegazione modicana con in gara oltre a Scalora, Edoardo Aprile, Leonardo Aprile, Matteo Benedetto, Matteo Cartia, Mauro Floridia, Giorgio Giurdanella, Mattia Pitino ed Emanuele Santoro.