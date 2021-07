Scenica: il circo incanta gli spettatori piccoli e grandi insieme a teatro e musica. Il festival di Vittoria prosegue mercoledì e poi nel fine settimana - Ragusa Oggi

Scenica: il circo incanta gli spettatori piccoli e grandi insieme a teatro e musica. Il festival di Vittoria prosegue mercoledì e poi nel fine settimana

Quanta emozione e quanta magia con Scenica Festival. Ieri si è chiuso il primo dei due fine settimana in programma a Vittoria in compagnia della grande arte circense e teatrale internazionale e si guarda già ai prossimi spettacoli in cartellone. C’è voglia di evadere dopo mesi di silenzio e la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Santa Briganti è l’occasione giusta per farlo, senza limiti di età.

Teatro e circo quindi, ma non solo: Scenica Festival guarda anche alla musica di qualità. Questo mercoledì, 14 luglio, alle ore 21.30, al Chiostro delle Grazie, la manifestazione propone infatti il concerto di Baby Dee, performer transgender, pianista, orso arpista, gatta fisarmonicista, artista di strada, ex organista di chiesa, cantante, membro della band di Marc Almond e dei Current 93, collaboratrice di Bonnie Prince Billy, Larsen, Andrew W.K., Antony and The Johnsons. Insomma, un’artista che definire poliedrica è poco: inafferrabile, dotata di mille anime e più, autrice delle canzoni che interpreta: poetiche, ironiche, struggenti e graffianti, Baby Dee sarà la protagonista di un concerto per voce e pianoforte. Sempre mercoledì Scenica Festival dà spazio anche al teatro con lo spettacolo finale del Lab Ricreazioni condotto da Orazio Condorelli dal titolo Mappe (20.00 – 20.45 – Castello Henriquez).

Punto di partenza sono le riflessioni nate all’interno del percorso laboratoriale on line, ideato e sviluppato lungo un anno sicuramente duro, difficile, ma anche ricco di ricerche, scoperte e incontri sorprendenti. Uno spettacolo che vuole assecondare l’impulso irrefrenabile di ricordare e ricominciare a riappropriarsi di un’autentica relazione con sé stessi e con le fondamenta del mondo. In scena gli attori Cristina Battaglia, Orazio Cascone, Fabio Cilia, Federica Cilia, Bartolo Di Stefano, Salvatore Giannì, Cristina Gurrieri, Giulia Milano, Margherita Moncada, Sabina Pelligra, Luana Puglisi, Antonio Ruello, Flavio Sciortino.

Scenica Festival tornerà poi venerdì 16 luglio, fino a domenica, con tanti altri ospiti da tutto il mondo. Il programma in dettaglio è consultabile sul sito: www.scenicafestival.it. Tutti gli appuntamenti sono a capienza limitata, quindi è consigliato l’acquisto in prevendita online su: www.liveticket.it/santabriganti.

Il festival gode del patrocinio del Comune di Vittoria e del Ministero della Cultura e quest’anno è sostenuto anche dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Info point e biglietteria: Piazza del popolo 39, Vittoria (RG) – Tel 328 5782765 (no whatsapp); orari di apertura 11.00 – 13.00 e 18.00 – 20.00. Aggiornamenti e info sulle pagine social di Scenica Festival e Santa Briganti.