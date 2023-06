Scendono i costi energetici ma non i prezzi al consumo. Perché? Codacons protesta

Codacons lancia una crociata contro il caro prezzo, nonostante il crollo dei prezzi dell’energia. Il Segretario Nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, in una dichiarazione, afferma che è necessaria una battaglia più incisiva contro le speculazioni che stanno portando i prezzi dei beni primari, come i prodotti alimentari e il carrello della spesa, a salire con percentuali a due cifre. Nonostante ci sia stato un calo delle bollette in generale, le famiglie italiane si trovano a dover affrontare un incremento del +11,9% e +11,3% su base annua per i beni sopracitati.

Secondo Tanasi, è evidente che qualcuno sta speculando sulla pelle dei consumatori, evitando di abbassare i listini nonostante vi siano tutte le condizioni per una discesa dei prezzi. Il Codacons ha chiesto il contributo del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, affinché metta a disposizione gli agenti dei Nas allo scopo di svolgere, in collaborazione con la Guardia di Finanza, controlli presso produttori ed esercizi commerciali, verificando possibili anomalie nella formazione dei prezzi al dettaglio.

Per affrontare il problema, il Codacons ha pubblicato sul proprio sito una pagina dove i consumatori possono segnalare aumenti improvvisi dei prezzi di beni e servizi, dal caffè all’ortofrutta, dalla carne alle tariffe di hotel, ristoranti e stabilimenti balneari.

Il Codacons invita i consumatori a segnalare qualsiasi anomalia nei prezzi alle autorità competenti. L’organizzazione ritiene che solo lavorando insieme sia possibile combattere i prezzi elevati e proteggere i consumatori dall’exploit finanziario.

Tanasi sottolinea che la battaglia contro i prezzi elevati deve essere più aggressiva e che è necessario un impegno comune per frenare la speculazione. L’organizzazione invita i consumatori a essere vigili e a segnalare eventuali aumenti di prezzo ingiustificati, e il governo a prendere provvedimenti contro chi sta lucrando a discapito dei consumatori.