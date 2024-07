Scenari 2024: un finale memorabile che ha avuto come protagonista Luca Bizzarri

La terza edizione di Scenari 2024 si è conclusa con grande successo, attirando una folla entusiasta sulla suggestiva scalinata di San Giovanni a Modica. L’evento finale ha visto protagonista Luca Bizzarri, che con la sua simpatia e il suo tono scanzonato ha affascinato il pubblico, discutendo di politica, società e del suo libro “Non hanno un amico”. Il dialogo tra Bizzarri e Enzo Scarso è stato l’atto conclusivo di una rassegna che ha vissuto 16 momenti indimenticabili, organizzati da Mondadori BookStore Modica, la Fondazione Garibaldi e sostenuti da Mutika EMC e La Terrazza di Mutika.

Piera Ficili, “l’anima” di Scenari, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’edizione 2024, sottolineando l’importanza del sostegno ricevuto dalle istituzioni, dagli sponsor e dai partner.

Un bilancio positivo e uno sguardo al futuro

La terza edizione di Scenari ha visto una partecipazione straordinaria, con migliaia di persone che hanno affollato i luoghi più iconici di Modica, come le scalinate di San Giorgio, San Pietro e San Giovanni, e il sagrato della Madonna delle Grazie. L’evento ha attirato visitatori da tutta la Sicilia e oltre, creando un’atmosfera di condivisione e apprezzamento per la cultura e la bellezza della città.

Luca Bizzarri, con il suo carisma, ha chiuso in bellezza la manifestazione, suscitando risate, riflessioni e continui applausi. Ora che il sipario è calato su Scenari 2024, l’attenzione si sposta già alla prossima edizione. La quarta edizione di Scenari è già in fase di pianificazione, con l’aspettativa di continuare a sorprendere e incantare il pubblico.

Scenari 2024 ha confermato Modica come un punto di riferimento culturale, capace di attirare e affascinare un pubblico vasto e variegato. La manifestazione ha saputo unire cultura, bellezza e convivialità, creando un evento indimenticabile che ha già messo in moto l’entusiasmo per la prossima edizione.

