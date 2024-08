Scappano da Crotone per evitare l’arresto: coppia ritrovata a passeggio sul lungomare di Marina di Modica

Erano scappati da Crotone per sfuggire all’arresto ma sono stati rintracciati mentre passeggiavano sul lungomare di Marina di Modica. La polizia ha arrestato una coppia, un uomo e una donna, che si erano resi irreperibili per quasi due mesi per sfuggire a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La loro fuga si è conclusa a Marina di Modica, dove sono stati individuati tra la folla sul lungomare. Gli agenti, pur essendo fuori servizio, li hanno riconosciuti e li hanno pedinati, riuscendo infine a bloccarli con l’aiuto della Volante.

La fuga e l’arresto

Dalle verifiche è emerso un ordine di carcerazione per reati di evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per porto abusivo di armi. La coppia era già stata arrestata in flagranza lo scorso maggio vicino a Crotone, dopo aver aggredito dei poliziotti durante un controllo. Posti ai domiciliari, erano evasi a giugno, rendendosi nuovamente irreperibili.

Le indagini del Commissariato di Modica, intensificatesi dopo la fuga, hanno portato alla loro localizzazione e arresto. La donna, originaria della Campania, è stata condotta al carcere femminile di Catania – Piazza Lanza, mentre l’uomo, di Modica, è stato trasferito all’istituto penitenziario di Ragusa.

