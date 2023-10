Scadenza Tari. Ecco come pagare a Ragusa evitando le sanzioni

Il Settore Tributi-Servizio TARI del Comune di Ragusa informa che sono in distribuzione gli avvisi di pagamento del saldo TARI 2023. La scadenza di pagamento è fissata al 31/10/2023 dell’intera annualità.

Per l’anno 2023 come, consueto, il saldo TARI è pari al 25% del dovuto.

Si evidenzia che nell’avviso di saldo i contribuenti troveranno l’applicazione della riduzione relativa al numero di Eco Punti raccolti nel 2022 per il conferimento di rifiuti differenziati presso le Eco Stazioni della città oltreché tutte le riduzioni riconosciute dalla norma vigente.

Per ogni informazioni e chiarimenti o in caso di mancato recapito dell’avviso, l’Ufficio potrà essere contattato secondo le seguenti modalità:

• numero verde 800550196, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14.00;

• sportello digitale http://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=H163

• email: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it;

• pec: protocollo@pec.comune.ragusa.it;

• numero telefonico di rete fissa Ufficio TARI 0932676845.

Si informano, infine, i contribuenti, che per far fronte alle maggiori esigenze dell’utente relativamente al saldo TARI, è stato potenziato il servizio di front-office facendo diventare 3 le postazioni di ricevimento al pubblico; inoltre è stato aggiunto un altro pomeriggio di ricevimento al pubblico agevolare chi non può recarsi allo sportello in orario mattutino.

Pertanto, fino a nuova comunicazione il ricevimento al pubblico presso l’Ufficio Tributi di Via Mario Spadola 56 1° piano sarà articolato come segue:

• lunedì dalle ore 9 alle ore 12;

• martedì dalle ore 15 alle ore 16.30;

• mercoledì dalle ore 9 alle ore 12;

• giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30;

• venerdì dalle ore 9 alle ore 12.