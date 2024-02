Sbarco di migranti a Pozzallo poco dopo la mezzanotte

Trentadue migranti tutti di origine bangladese, sono arrivati poco dopo la mezzanotte sulle coste ragusane, sbarcando nella spiaggia di Raganzino a Pozzallo, a qualche centinaia di metri dal porto. Partiti il 19 febbraio da Misurata, in Libia, sono arrivati a Pozzallo tutti in ipotermia a bordo di un barchino di 6 metri circa e con gli abiti fradici di acqua.

LO SBARCO

Bloccati in spiaggia, sono stati controllati dal team medico dellUsmaf, guidato da Vincenzo Morello e poi sono stati trasferiti all’hot spot a bordo di un pullman. Sul posto le forze dell’ordine e il personale sanitario. Da diversi mesi le strutture hot spot del Ragusano (Pozzallo e Cifali) non ricevevano migranti perché interessate da lavori di ristrutturazione e manutenzione. L’ultimo sbarco autonomo risale al 2 ottobre dello scorso anno quando, anche in quel caso, una trentina di migranti aveva raggiunto Punta Cirica, nell’Ispicese, a bordo di un semicabinato in vetroresina.

