Santa Croce si prepara al memorial Giannunzio Mandarà

Santa Croce Camerina è pronta ad accogliere la 19ma edizione del Memorial Giannunzio Mandarà, un evento di basket giovanile che si è affermato come appuntamento fisso nel calendario sportivo della regione. La manifestazione si terrà dal 10 al 15 giugno e vedrà la partecipazione di centinaia di giovani cestisti provenienti da tutta la Sicilia e oltre.

La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina nell’Aula consiliare del Comune di Santa Croce Camerina, alla presenza delle autorità locali e di numerosi partecipanti.

Programma e sedi delle partite

Le partite si svolgeranno in due sedi principali. Palestra Santa Rosalia: ospiterà le competizioni delle formazioni Under 15 e Under 13 maschili nei primi due giorni dell’evento. Piazza Vittorio Emanuele: qui si sfideranno le categorie più giovani, tra cui Aquilotti, Scoiattoli e Pulcini.

La cerimonia di premiazione finale si terrà sabato 15 giugno in Piazza Vittorio Emanuele, concludendo ufficialmente la manifestazione.

Il Memorial Giannunzio Mandarà rappresenta non solo una competizione sportiva, ma anche un’opportunità per i giovani di crescere attraverso i valori del fair play, dell’impegno e della passione per il basket. La manifestazione è un omaggio a Giannunzio Mandarà, il cui spirito e dedizione allo sport continuano a ispirare le nuove generazioni.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano assistere alle partite e sostenere i giovani atleti. Gli organizzatori invitano la comunità a partecipare numerosa per rendere omaggio a Giannunzio Mandarà e celebrare insieme i valori dello sport.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento, è possibile contattare l’ufficio sport del Comune di Santa Croce Camerina o visitare il sito ufficiale del memorial.

