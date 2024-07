Santa Croce comune amico delle tartarughe, il riconoscimento di Legambiente

Il Comune di Santa Croce Camerina è stato ufficialmente riconosciuto come “Comune Amico delle tartarughe marine” da Legambiente Sicilia. Questo riconoscimento è stato consegnato durante una cerimonia questa mattina da Alessia Gambuzza, rappresentante dell’associazione ambientalista. Il Comune ha aderito al progetto “Life Turlenest”, mirato alla protezione dei nuovi siti di nidificazione della tartaruga marina Caretta Caretta. Inoltre, ha firmato un protocollo d’intesa con Legambiente per promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale e per la salvaguardia della natura.

La cerimonia

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Peppe Dimartino, il vice sindaco Francesco Dimartino, il presidente del Consiglio comunale Luca Agnello e la consigliera Roberta Iacono. Durante l’evento, è stata consegnata al Comune la bandiera che sarà installata a Punta Secca, simboleggiando l’impegno verso la tutela ambientale.

Il litorale camarinense è già stato testimone di due deposizioni di uova di tartaruga Caretta Caretta, avvenute prima a Casuzze e poi a Punta Braccetto. Questi eventi sono stati prontamente segnalati e protetti, dimostrando l’attenzione e l’impegno del Comune nella conservazione di queste specie minacciate.

