Santa Croce Camerina in festa: Nonna Peppina spegne 100 candeline

Grande festa a Santa Croce Camerina per un traguardo davvero speciale: i 100 anni della signora Giuseppina, affettuosamente conosciuta da tutti come Nonna Peppina. Un compleanno che ha riunito familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni locali in una giornata carica di emozione e significato per l’intera comunità.

Il centesimo compleanno è stato celebrato con grande partecipazione e con la presenza dell’amministrazione comunale, che ha voluto rendere omaggio a una donna simbolo di memoria e tradizione per la città.

Gli auguri dell’amministrazione comunale

Per l’occasione, il sindaco Giuseppe Dimartino, insieme alla giunta comunale e al presidente del consiglio comunale, ha fatto visita alla festeggiata portando gli auguri ufficiali dell’intera comunità.

Un gesto semplice ma carico di affetto, con cui la città ha voluto riconoscere il valore di una vita lunga un secolo, vissuta tra sacrifici, affetti e legame profondo con la propria terra.

Una vita dedicata alla famiglia

Nonna Peppina rappresenta una figura cara a tutti i santacrocesi. I suoi cento anni raccontano una storia fatta di amore per la famiglia e di attaccamento alle proprie radici.

Attorno a lei, nel giorno della festa, si sono riuniti nipoti, parenti e tanti amici, che hanno voluto condividere questo momento speciale e renderlo ancora più significativo.

Tra sorrisi, ricordi e momenti di commozione, il compleanno si è trasformato in una vera e propria festa della comunità, capace di unire generazioni diverse nel segno della memoria e dell’affetto.

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