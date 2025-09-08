Santa Croce Camerina festeggia: Diva Corallo è la “Bambina più bella d’Italia” 2025

Dopo aver conquistato il titolo regionale di “Bambina più bella di Sicilia”, la piccola Diva Corallo, originaria di Santa Croce Camerina, ha raggiunto un nuovo e prestigioso traguardo: è stata incoronata ieri sera a Roma come “Bambina più bella d’Italia” 2025.

Il concorso nazionale, che ha visto la partecipazione di giovanissime finaliste provenienti da tutte le regioni italiane, ha premiato la santacrocese, scelta dalla giuria per il suo portamento, il sorriso e la spontaneità.

Un orgoglio per la famiglia e per la comunità

La vittoria di Diva Corallo è motivo di grande orgoglio non solo per i genitori ma per l’intera comunità di Santa Croce Camerina. In paese la notizia si è diffusa rapidamente, trasformando l’evento in una festa collettiva.

Il titolo nazionale rappresenta anche un riconoscimento alla Sicilia, che ancora una volta si distingue in un contesto nazionale di bellezza e talento.

Il concorso “Bambina più bella d’Italia”

La manifestazione, giunta alla sua edizione 2025, ha coinvolto centinaia di bambine in tutto il Paese, con selezioni regionali che hanno portato alle finali romane. La giuria ha valutato spontaneità, simpatia ed eleganza, premiando non solo l’aspetto estetico ma anche la personalità delle partecipanti.

